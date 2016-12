EU nimmt Baustellen mit ins neue Jahr

Das politische Jahr in der EU neigt sich dem Ende zu. Die für heuer letzte Parlamentssitzung in Straßburg ist geschlossen, der letzte EU-Gipfel spät in der Nacht auf gestern zu Ende gegangenen.

Doch gerade das Treffen der Staats- und Regierungschefs hat deutlich gemacht: 2016 mag bald vorbei sein, die Krisen dieses Jahres sind es nicht. Und so gilt: 2017 wird an Herausforderungen kaum ärmer werden - schon gar nicht, weil die EU-Staaten manch heiße Kartoffel munter weiterreichen. Oder gar nicht wissen, wie sie angreifen.

Mehr dazu in Viele Themen, weniger Lösungen