Ski alpin: Hütter erlöst in Abfahrt ÖSV-Damen

Für die ÖSV-Damen ist heute im elften Rennen eine Durststrecke zu Ende gegangen. Cornelia Hütter gelang bei der Abfahrt in Val d’Isere mit Rang zwei der erste Podestplatz in dieser Saison. Die 24-jährige Steirerin musste sich nur der Slowenin Ilka Stuhec geschlagen geben, die in der dritten Abfahrt ihren dritten Sieg feierte.

„Die Diskussion über das Podest ist mir richtig auf die Nerven gegangen“, fand Hütter, die eigentlich eine alles andere als optimale Fahrt erwischte, klare Worte in Richtung der Kritiker.

Mehr dazu in sport.ORF.at