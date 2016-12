„Diebstahl“ gegen „Aufbauschen“

Die Beschlagnahmung einer US-Unterwasserdrohne durch China hat am Samstag für Unfrieden zwischen Peking und Washington gesorgt. China hatte die Forschungssonde in internationalen Gewässern an sich genommen, woraufhin die USA die sofortige Rückgabe forderten. Der designierte US-Präsident Donald Trump sprach auf Twitter von Diebstahl. China erklärte sich bereit, die Drohne zurückzugeben, kritisierte aber, dass die USA das Problem „aufgebauscht“ und damit die Lösung erschwert hätten.

