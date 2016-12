Langes Warten in der Kälte

Tausende Menschen in den Rebellengebieten in Ostaleppo warten bei Temperaturen um den Gefrierpunkt weiter auf den Beginn der ausgesetzten Evakuierungsmission. Eine neue Vereinbarung zwischen der syrischen Führung und den Rebellen ist laut syrischen Regierungskreisen ausgemacht und werde bald umgesetzt. Doch offenbar gibt es noch Differenzen zwischen den Verhandlungsparteien. Die Evakuierung war am Freitag unterbrochen worden.

