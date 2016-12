Tierrettung: Pferd steckte in Gleis

In Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) hat die Feuerwehr heute zu einer Tierrettung ausrücken müssen. Ein Pferd war mit dem Huf in einem Bahngleis steckengeblieben. Die Feuerwehr konnte das nur leicht verletzte Tier rasch befreien.

Mehr das zu in oesterreich.ORF.at