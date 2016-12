Konsequenzen befürchtet

Äthiopien hat am Samstag nach neun Jahren Bauzeit einen gigantischen Staudamm eingeweiht. Mit dem Wasserkraftwerk am Omo-Fluss will das Land seine Stromproduktion fast verdoppeln. Umweltschützer und Menschenrechtsorganisatoren kritisieren aber, dass der Staudamm die Lebensgrundlage von hunderttausenden Menschen im UNESCO-geschützten Omo-Tal und am kenianischen Turkana-See gefährdet.

Lesen Sie mehr …