Proteste in Polen gegen Regierungspläne halten an

Nach der nächtlichen Belagerung des polnischen Parlaments aus Protest gegen eine geplante Neuregelung der Parlamentsberichterstattung haben heute erneut tausende Menschen in Warschau demonstriert. Mit weiß-roten Nationalflaggen und EU-Fahnen zogen die Regierungskritiker vom Präsidentenpalast in Richtung Parlament.

APA/AFP/Wojtek Radwanski

„Stoppt die Zerstörung Polens“

Dabei riefen sie „Schande“, „Stoppt die Zerstörung Polens“ und forderten „Freiheit, Gleichheit, Demokratie“. Das Parlamentsgebäude war durch ein massives Polizeiaufgebot abgeriegelt.

Gestern Abend hatten schon tausende Menschen zunächst vor dem Parlamentsgebäude in Warschau gegen eine geplante Neuregelung der Berichterstattung aus dem Parlament protestiert. Hunderte Demonstranten hatten die Volksvertretung anschließend in der Nacht stundenlang blockiert und führende Politiker der Regierungspartei am Verlassen des Gebäudes gehindert.

Keine Fotos mehr im Plenarsaal

Laut der geplanten Neuregelung sollen Journalisten künftig keine Fotos oder Videos mehr im Plenarsaal machen dürfen. Damit wäre es nicht länger möglich, Regelverstöße von Abgeordneten zu dokumentieren, etwa wenn ein Parlamentarier für einen abwesenden Kollegen abstimmt.

Die nationalkonservative Regierung in Polen hat seit ihrem Amtsantritt vor rund einem Jahr eine Reihe von Reformen umgesetzt, die nicht nur von der Opposition des Landes, sondern auch von der EU als mögliche Einschränkung der Rechtsstaatlichkeit kritisiert werden.

=Tusk appelliert an Regierung==

EU-Ratspräsident Donald Tusk forderte Polens Regierung auf, sich an die Verfassung zu halten. Der Respekt gegenüber der Bevölkerung sowie verfassungsrechtlichen Regeln und Werten müsse gewahrt werden, appellierte er.