Bargeldengpass: Chaos in Venezuela

In Venezuela ist es gestern in mehreren Städten zu gewaltsamen Protesten und Plünderungen mit drei Toten gekommen. Grund für den Aufruhr ist ein Engpass an Bargeld.

Wegen galoppierender Inflation hatte die sozialistische Regierung von Präsident Nicolas Maduro angekündigt, die größte Banknote des Landes binnen kurzer Zeit aus dem Verkehr zu ziehen. Für Nachschub wurde aber nicht gesorgt - Millionen von Menschen stehen nun ohne Bargeld da.

