Gregor Gysi neuer Vorsitzender der Europäischen Linken

Der deutsche Politiker Gregor Gysi ist neuer Vorsitzender der Europäischen Linken. Ein Kongress dieses Zusammenschlusses linker Parteien auf EU-Ebene wählte den ehemaligen deutschen Linken-Fraktionschef im Deutschen Bundestag mit 67,6 Prozent der Stimmen an seine Spitze. Einen Gegenkandidaten gab es nicht.

Gysi hatte 2015 sein Amt als Fraktionsvorsitzer im Deutschen Bundestag abgegeben. Nachfolger wurden Dietmar Bartsch und Sahra Wagenknecht. Für den Deutschen Bundestag kandidiert er 2017 erneut. In seinem neuen Amt will Gysi die politischen Kräfte gegen soziale Spaltung in Europa bündeln.

Lob von Tsipras

Griechenlands Ministerpräsident Alexis Tsipras sagte Gysi volle Unterstützung zu. Er sei „eine sehr wichtige Figur für die europäischen Linken“, der neue Dynamik mitbringen werde, sagte Tsipras in seiner Rede vor dem Kongress.

Gregor Gysi war über Jahre der Star der Linken in Deutschland. Nach dem Mauerfall, im Dezember 1989, übernahm der Anwalt aus Ostberlin noch den Vorsitz der DDR-Einheitspartei SED, später war er zehn Jahre lang Fraktionschef.