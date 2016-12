Hamas legt Israel Ermordung eines Aktivisten zur Last

Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas hat israelischen Agenten die Ermordung eines ihrer Waffenexperten in Tunesien vorgeworfen. Der Ingenieur und Drohnenexperte Mohamed Zauari, der in dieser Woche in der tunesischen Stadt Sfax am Steuer seines Wagens erschossen worden war, sei einem „zionistischen Verrat“ zum Opfer gefallen, teilten die Essedin-al-Kassam-Brigaden, der bewaffnete Arm der Hamas, gegenüber AFP mit.

Die Brigaden kündigten Vergeltung für die Tötung Zauaris an: „Das Blut unserer Führer wird nicht umsonst vergossen.“ Den Angaben zufolge war der Techniker zehn Jahre lang für die Hamas aktiv. Nach tunesischen Medienberichten wurde Zauari von rund 20 Kugeln getroffen.

Die Behörden in Tunesien hatten nach dem Anschlag die Festnahme von fünf Verdächtigen bekannt gegeben. Die tunesische islamistische Ennahda-Partei hatte bereits eine Untersuchung möglicher Verbindungen der Täter zu Israel gefordert und den Anschlag als Gefahr für die innere Stabilität Tunesiens bezeichnet.