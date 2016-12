Ski alpin: Hirscher hat Chance auf Alta-Badia-Rekord

Für Marcel Hirscher steht heute ein persönliches „Highlight“ auf dem Programm. Auf der Gran-Risa-Piste konnte der Salzburger zuletzt dreimal in Folge den RTL gewinnen. Überdies holte er 2011 den Slalom, was den fünffachen Gesamtweltcup-Sieger vor dem Rennen (9.30 Uhr, live in ORF eins) gemeinsam mit dem Italiener Alberto Tomba zum Rekordsieger in Alta Badia macht. Der alleinigen Bestmarke steht vor allem der Franzose Alexis Pinturault im Weg.

