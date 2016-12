Jamie Oliver hadert mit „Brexit“-Votum

Der britische Starkoch Jamie Oliver hadert noch immer mit dem Volksentscheid seines Landes, die Mitgliedschaft in der Europäischen Union aufzukündigen. Er selbst habe in seiner Familie heftige Diskussionen zu dem Thema geführt, sagte der 44-Jährige der deutschen Zeitung „Welt am Sonntag“. Seine eigenen Eltern hätten für den „Brexit“ gestimmt. „Sie haben für den Austritt gestimmt, meine Familie für den Verbleib.“

Oliver berichtete, seine Kinder im Teenageralter hätten das Thema sogar im Unterricht debattiert. „Sie waren deutlich besser informiert als die Erwachsenen, die nur miese Zeitungen lesen. Der Riss geht also mitten durch die Familie.“

Oliver, dessen Kochbücher weltweit Bestseller sind und der in mehreren europäischen Ländern auch Restaurants betreibt, sieht die Zukunft seiner Geschäftsaktivitäten durch den anstehenden EU-Austritt und die mögliche Einschränkung der Arbeitnehmerfreizügigkeit jedoch nicht gefährdet.