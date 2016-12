Anschlag im Jemen - mindestens 30 Soldaten getötet

Bei einem Selbstmordanschlag in der jemenitischen Hafenstadt Aden sind Medienberichten zufolge mindestens 30 Soldaten getötet worden. Ein Attentäter sprengte sich in der Nähe einer Militärbasis in die Luft, wo sich die Soldaten versammelt hatten, um ihr Gehalt abzuholen, wie der TV-Sender Al-Arabija heute berichtete. Er bezog sich auf einen Militärsprecher. Dutzende Soldaten sollen dem Bericht zufolge verletzt worden sein.

Erst am vergangenen Wochenende hatte ein Selbstmordattentäter in Aden Dutzende Soldaten mit in den Tod gerissen. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen zündete der Attentäter auch dort vor einem Militärlager der Armee einen Sprengstoffgürtel inmitten der Soldaten, die auf die Auszahlung ihres Solds warteten.

Im Jemen tobt seit rund zwei Jahren ein Bürgerkrieg zwischen Anhängern der Regierung und schiitischen Huthi-Rebellen. Das Chaos in dem bitterarmen Land machen sich Extremisten zunutze. Das Terrornetzwerk Al-Kaida und der IS haben sich in der Vergangenheit mehrfach zu Anschlägen im Jemen bekannt.