Staatsbibliothek Berlin zeigt Luther-Thesen im Originaldruck

Mit seinen 95 Thesen gegen den Ablasshandel löste Martin Luther vor 500 Jahren die Reformation aus. Zum Jubiläum zeigt die Berliner Staatsbibliothek im kommenden Jahr drei der sieben noch erhaltenen Originaldrucke des historischen Dokuments.

Luther (1483-1546) hatte seine Thesen am 31. Oktober 1517 dem Mainzer Erzbischof Albrecht von Brandenburg zugesandt, weitere Abschriften kamen in Umlauf. In der Ausstellung „Bibel - Thesen - Propaganda“ zeigt die Staatsbibliothek in ihrem Haus am Kulturforum vom 3. Februar bis 2. April die schriftlichen Quellen der Reformationsbewegung.

Auch Stücke aus Nürnberg, Leipzig, Basel

Dazu gehören drei Exemplare der Thesen, von denen die Bibliothek einen Druck aus Nürnberg besitzt. Aus dem Geheimen Staatsarchiv kommt das Leipziger Exemplar, ein kleinerer Druck im Querformat wird aus Basel präsentiert. Das Nürnberger Plakat mit Luthers Thesen war 2015 in das UNESCO-Register „Memories of the World“ aufgenommen worden, teilte die Staatsbibliothek mit.

Präsentiert wird unter anderem auch ein eigenhändiger Briefentwurf Luthers an den Kurfürsten Friedrich den Weisen von Sachsen sowie ein Druck der päpstlichen Bulle, mit der Leo X. im Jahr 1520 Luther den Bann androhte.