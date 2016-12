Ski alpin: Gut schlägt im Super-G zurück

Lara Gut hat den Frust der letzten Tage in Val d’Isere abgeschüttelt. Nach ihren Ausfällen in der Kombination und in der Abfahrt meldete sich die Schweizerin heute mit den Sieg im Super-G erfolgreich zurück. Gut setzte sich bei ihrem dritten Saisonsieg knapp vor der Liechtensteinerin Tina Weirather durch. Seriensiegerin Ilka Stuhec wurde diesmal hinter der besten Österreicherin Siebente. Cornelia Hütter, die in der Abfahrt für das erste ÖSV-Saisonpodest gesorgt hatte, nahm auf dem selektiven Kurs zu viel Risiko und schied aus.

