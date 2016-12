Staatsmedien: Evakuierungsbusse in Ostaleppo

In Syrien läuft die Evakuierung Ostaleppos staatlichen Medien zufolge nach zweitägiger Unterbrechung langsam wieder an. Unter Aufsicht des Roten Kreuzes und des Roten Halbmondes seien die ersten Busse in den zerstörten Ostteil der Stadt gefahren, um die restlichen dort ausharrenden Kämpfer und Zivilisten abzuholen, berichteten die syrischen Medien heute.

Die Vereinten Nationen (UNO) schätzen, dass noch rund 30.000 Menschen im Osten Aleppos sind. Nach früheren Angaben des Roten Kreuzes könnte die Evakuierung des Stadtteils mehrere Tage dauern. Ein Teil der Menschen aus Ostaleppo soll in die Provinz Idlib gebracht werden, die großteils von radikalen Islamisten beherrscht wird. Der Rest soll in Stadtteile Aleppos ausweichen, die unter der Kontrolle der Regierung sind.

Einigung zwischen Rebellen und Regierung

Rebellen und Regierung hatten sich gestern auf ein neues Abkommen geeinigt, das den Abzug der restlichen Kämpfer und Zivilisten aus dem umkämpften Stadtteil ermöglichen soll. Neben Ostaleppo sollen danach auch Verletzte aus den Schiitendörfern Fua und Kefraja in der Provinz Idlib in Sicherheit gebracht werden.

In den Dörfern sind nach Angaben der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte etwa 20.000 Menschen eingeschlossen, unter ihnen etwa 4.500 Kämpfer aufseiten der Regierung von Präsident Baschar al-Assad. Zudem sollen Verletzte zwei Orte nahe der libanesischen Grenze, Sabadani und Madaja, verlassen dürfen, die von Kämpfern des Regierungslagers belagert werden.