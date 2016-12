Busse von Rebellen attackiert?

Tausende Menschen haben am Wochenende im Ostteil Aleppos bei eisiger Kälte und ohne Nahrung auf eine Fortsetzung der Evakuierung gewartet. Nach zwei Tagen der Ungewissheit fuhren am Sonntag offenbar wieder Dutzende Busse in die letzten von Rebellen gehaltenen Stadtteile. Die neue Vereinbarung sieht als Bedingung für die Evakuierung Aleppos die Evakuierung der Orte Fua und Kafraja vor. Ein Umstand, der Schwierigkeiten bringen könnte - es gibt Berichte über Blockaden der dortigen Rebellen, auch Busse sollen attackiert worden sein.

