FPÖ-Spitze zu Arbeitsgesprächen in Moskau

Die Spitze der FPÖ befindet sich nach eigenen Angaben am Wochenende zu „Arbeitsgesprächen“ in der russischen Hauptstadt Moskau. Entsprechende Informationen veröffentlichten Klubchef Heinz-Christian Strache, Nationalratspräsident Norbert Hofer, der Wiener Vizebürgermeister Johann Gudenus und der EU-Abgeordnete Harald Vilimsky gestern auf Facebook.

Lob für russisches Vorgehen in Aleppo

Die FPÖ-Pressestelle war für die APA zunächst nicht für weitere Infos zu erreichen. Strache begründete die Reise auf Facebook damit, dass es „internationale politische und wirtschaftliche Kontakte für Österreich (brauche, Anm.), statt negative und schädliche Sanktionen“ gegen Russland.

Zudem lobte er das russische Vorgehen im syrischen Aleppo: „Dank der Russen wurde Aleppo vom IS befreit und dadurch der Terror gegen die Bevölkerung gemildert.“ Mehrere westliche Staaten hatten Moskau, das an der Seite von Präsident Baschar al-Assad kämpft, zuletzt für Verbrechen an der Zivilbevölkerung in Ostaleppo mitverantwortlich gemacht.

Hofer-Treffen mit „Einiges Russland“

Hofer erklärte in einem heute veröffentlichten Interview mit der „Kronen Zeitung“, er wolle in Moskau „Vertreter der Partei (von Präsident Wladimir Putin, Anm.) Einiges Russland“ treffen und das heute Nachmittag stattfindende „Eishockeymatch Russland gegen Finnland anschauen“.

Die FPÖ pflegt seit Längerem gute Beziehungen zur Putin-Partei und setzt sich vehement für ein Ende der vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise verhängten Wirtschaftssanktionen gegen Moskau ein. So reiste Gudenus etwa im Sommer 2015 nach Moskau, um ein „Zeichen“ gegen die EU-Sanktionen gegen Russland zu setzen.