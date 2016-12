Gegen neues Medienrecht

Die Proteste in Polen gegen striktere Regeln für Journalisten bei der Parlamentsberichterstattung nehmen kein Ende. Auch am Sonntag setzten gut zwei Dutzend Oppositionspolitiker ihren Sitzstreik im Parlament fort. Auch vor dem Gebäude formierten sich erneut Proteste. Bereits in der Nacht auf Samstag hatten Hunderte Protestierende den Zugang zum Parlament blockiert, sodass PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski und Ministerpräsidentin Beata Szydlo das Gebäude stundenlang nicht verlassen konnten.

