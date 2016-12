Trump-Gegner machen vor Wahlleutegremium mobil

Vor der morgigen offiziellen Kür des nächsten US-Präsidenten haben Zehntausende Menschen das entscheidende Gremium der Wahlleute beschworen, Donald Trump noch zu verhindern.

Viele der 538 Männer und Frauen im Electoral College, die in den einzelnen Bundesstaaten ihre Stimmen abgeben, berichteten von einer wahren Flut von E-Mails und Telefonaten. Außerdem unterzeichneten fast fünf Millionen Menschen eine Onlinepetition. Für eine Revolte, die das Ergebnis vom 8. November noch umkehren könnte, gab es aber keine Anzeichen.

Traditionell stimmen die Wahlleute entsprechend dem Ergebnis in ihren Bundesstaaten. Trump kam bei der Wahl auf eine satte Mehrheit von 306 Wahlleutestimmen - ein ausreichender Polster auch in dem Fall, dass unerwartet gleich mehrere Wahlleute abspringen. Der Kongress wird das Resultat des Wahlleutevotums offiziell am 6. Jänner verkünden. Der neue Präsident wird am 20. Jänner vereidigt.