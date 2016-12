Busse in Brand gesetzt

Nach zwei Tagen Unterbrechung ist am Sonntagnachmittag die Evakuierung Ostaleppos wieder angelaufen. Das berichtet das syrische Staatsfernsehen. Nach Schätzungen der UNO befinden sich noch 30.000 Menschen in den zerbombten Stadtteilen. Allerdings kam es am Sonntag auch zu Zwischenfällen: Bei der vereinbarten Evakuierung zweier Schiitendörfer, griffen Bewaffnete heranfahrende Busse an und setzten mindestens fünf davon in Brand.

