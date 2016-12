Tschetschenien: Mindestens neun Tote bei Spezialeinsatz

Bei Spezialeinsätzen gegen unbekannte Bewaffnete in der russischen Teilrepublik Tschetschenien sind mindestens neun Menschen getötet worden. Zunächst seien nach einem Angriff auf Polizisten in der Hauptstadt Grosny vier Bewaffnete erschossen worden, sagte der kremltreue Republikchef Ramsan Kadyrow in der Nacht auf heute.

Die Behörden fahndeten nach weiteren Verdächtigen. Am Nachmittag kam es zu neuen Schusswechseln am Stadtrand von Grosny. Dabei seinen mindestens vier Kämpfer getötet worden, meldete die Agentur Interfax. Zudem sei ein Polizist seinen Verletzungen erlegen.

Die Staatsagentur TASS brachte die Verdächtigen mit der Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) in Verbindung. Details und unabhängige Bestätigungen lagen zunächst nicht vor. Kadyrow regiert Tschetschenien im Unruhegebiet Nordkaukasus seit Jahren mit harter Hand.

Menschenrechtler halten dem 40 Jahre alten Machthaber vor, Gegner in- und außerhalb Tschetscheniens brutal zu verfolgen. Kadyrow weist das zurück. Im islamisch geprägten Nordkaukasus kommt es immer wieder zu Gefechten krimineller Banden sowie islamistischer Extremisten mit Sicherheitskräften. Die Behörden schätzen, dass sich mehr als 2.000 russische Staatsbürger dem IS angeschlossen haben.