Fußball: Bayern-Arbeitssieg gegen Schlusslicht

Bayern München hat heute mit viel mehr Mühe als erwartet die Tabellenführung in der deutschen Bundesliga zurückerobert. Der Titelverteidiger kam bei Schlusslicht Darmstadt nur zu einem mageren 1:0-Erfolg, wobei der Siegestreffer erst tief in der zweiten Hälfte fiel. Douglas Costa erlöste sein Team mit einem sehenswerten Weitschuss. Im Topduell am Mittwoch gegen Leipzig müssen sich die Bayern aber steigern, um an der Spitze in die Pause zu gehen.

