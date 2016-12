„Rogue One: A Star Wars Story“ dominiert US-Kinocharts

Der „Star Wars“-Ableger „Rogue One" hat es an die Spitze der nordamerikanischen Kinocharts geschafft. "Rogue One: A Star Wars Story" spielte an seinem ersten Wochenende an den Kinokassen in den USA und Kanada rund 155 Millionen Dollar (etwa 148 Millionen Euro) ein, wie das Fachmagazin "Hollywood Reporter“ heute berichtete.

Wesentlich schlechter lief es dagegen für Hollywood-Star Will Smith. Sein neuer Film „Collateral Beauty" spielte nur sieben Millionen Dollar ein und landete auf einem enttäuschenden vierten Platz.