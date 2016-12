Kompromisssuche nach Veto Moskaus

Der UNO-Sicherheitsrat will am Montag - und damit einen Tag später als geplant - über eine Beobachtermission in der syrischen Stadt Aleppo entscheiden. Die Mission soll die Evakuierung überwachen und Zivilisten Schutz gewährleisten. Am Sonntag war die Abstimmung nach einer russischen Vetodrohung verschoben worden, offenbar konnte man sich aber auf einen Kompromiss einigen. Indes geht die Evakuierung des Ostteils der Stadt schleppend weiter.

