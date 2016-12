Australien: Schlange verirrte sich auf Weihnachtsbaum

Ein ungebetener und obendrein noch tödlich giftiger Gast hat sich im Haus einer Frau im australischen Melbourne um den geschmückten Weihnachtsbaum geschlängelt. Als die Frau namens Cheryl das Tier am Wochenende entdeckte, blieb sie aber ruhig und wartete bei einer Tasse Tee auf den herbeigerufenen Schlangenfänger. „Es war eine Tigerotter“, sagte heute der Retter, Barry Goldsmith.

APA/AFP/Snake Catcher Victoria

Die Tiere seien sehr giftig, wenn sie angegriffen würden und sich wehrten, warnte der Schlangenfänger. In dem Fall in Melbourne sei die Schlange offenbar durch die offene Tür ins Haus gelangt, Cheryl habe aber gelassen und richtig reagiert. „Sie ist nicht in Panik ausgebrochen, sie hat einfach ein Foto gemacht und es geschickt, und 20 Minuten später hatte ich den kleinen Kerl in meiner Tasche.“

In Australien leben 20 der 25 weltweit giftigsten Schlangenarten, darunter auch die Tigerotter. Die Tiere können fast drei Meter lang werden und kommen vor allem in Küstengebieten vor.