Bub beim Einkaufen entwischt - marschierte nach Hause

Eine Suchaktion nach einem Buben hat in Linz eine Mutter und die Polizei in Atem gehalten. Der Sechsjährige war in einem Einkaufszentrum entwischt. Während alles nach dem Buben suchte, marschierte dieser zwei Kilometer nach Hause.

