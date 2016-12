„Stille Nacht“ in Brailleschrift

Vor 200 Jahren hat Josef Mohr das Gedicht „Stille Nacht“ geschrieben. Die Pfarrkirche Am Schüttel in Wien-Leopoldstadt hat sich in einem Kunstprojekt dem Werk gewidmet - und zeigt den Text in Brailleschrift an der Kirchenfassade.

