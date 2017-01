„Exotico“ im Kampf gegen Vorurteile

Zu Gloria Gaynors „I Will Survive“ betritt Saul Armendariz alias Cassandro den Ring: In Frauenkleidern kämpfend gehört er zu den schillerndsten Figuren der mexikanischen Wrestling-Variante „Lucha Libre“. In einem Sport, der sich in erster Linie aus Akrobatik und Schauspiel zusammensetzt, kämpft Armendariz seit Jahrzehnten mit vollem Körpereinsatz für die Anerkennung als „Exotico“. Als einer der wenigen offen homosexuellen Wrestler verändert Armendariz mit seinem Engagement eine von Machos geprägte Branche.

