Änderungen für fast jeden

Es waren eher kleine gesetzliche Räder, an denen 2016 gedreht worden ist - aber welche, die 2017 und danach bei jedem in Österreich ein erhebliches Plus oder Minus bei den persönlichen Finanzen ausmachen können. Beim Erben, Sparen, Lohnsteuerausgleich, Pensionsbezug und bei Sozialleistungen etwa gibt es ebenso Änderungen wie für verschiedene Berufe und nicht zuletzt jeden, der sein Handy auf eine Auslandsreise mitnimmt. Neben allgemein als sinnvoll eingestuften Reformen gibt es an einigen auch Kritik wegen Unausgewogenheit.

