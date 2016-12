Ski alpin: Hirscher schüttelt Franzosen ab

Mit dem ersten Saisonsieg im Riesentorlauf hat Marcel Hirscher gestern ein Rufzeichen gesetzt. Nach davor drei zweiten Plätzen konnte der 27-Jährige in Alta Badia die Phalanx der dominierenden Franzosen brechen, die im RTL bisher ungeschlagen waren. „Wir haben hart gearbeitet. Wenn ich das Gefühl habe, jemand ist schneller oder besser als ich, muss ich eine Lösung finden. Das hilft mir, meinen Hintern hochzubekommen“, erläuterte Hirscher, der mit dem vierten Riesentorlauf-Erfolg in Alta Badia in Serie auch den bisherigen Rekordhalter Alberto Tomba abschütteln konnte.

Mehr dazu in sport.ORF.at