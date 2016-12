WWF stellt kuriose Arten vor

Forscher haben in der Mekong-Region in Südostasien 163 bisher unbekannte Tier- und Pflanzenarten entdeckt. Laut WWF ist unter den Funden eine drachenähnliche Eidechse, die dem Reich der Serie „Game of Thrones“ entsprungen sein könnte.

