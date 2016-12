Busse verließen auch belagerte Dörfer

Weitere 3.500 Menschen haben am Montag die Rebellengebiete in der syrischen Stadt Aleppo bis Mittag verlassen können. Das sagten Ahmed al-Dbis von einer Freiwilligenorganisation, die die Busse organisiert hatte, am Montag. Viele Familien seien in mehrere Schichten Kleidung gehüllt worden, sie seien mit Nahrung und Wasser versorgt worden. Gleichzeitig verließen Busse mit Zivilisten die von Rebellen eingekesselten Dörfer Kafraja und Fua. Unterdessen will die UNO über eine Beobachtermission in Aleppo abstimmen.

