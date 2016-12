Französische Chansonniere Leo Marjane gestorben

Eine der Altmeisterinnen des französischen Chansons ist tot: Die Sängerin Leo Marjane starb im Alter von 104 Jahren in Barbizon südlich von Paris, wie ihr Sohn heute mitteilte. Marjane nahm in den 1930er bis 1950er Jahren mehr als 180 Chansons auf. Große Erfolge feierte sie unter der deutschen Besatzung in den 40er Jahren.

Bekannt wurde sie vor allem mit dem Lied „Seule ce soir“ („Allein heute Abend“) von 1941, in dem sie eine verlassene Frau besingt. Darin erkannten sich viele französische Frauen wieder, deren Männer als Kriegsgefangene in Deutschland waren.

Nach der Befreiung Frankreichs von der Nazi-Herrschaft wurde Marjane vorgeworfen, in Kabaretts gesungen zu haben, in denen viele deutsche Offiziere verkehrten. Sie wurde jedoch offiziell entlastet.

Marjane selbst nannte es in Interviews einen ihrer größten Erfolge, in den 1930er Jahren den Jazz nach Frankreich gebracht zu haben. In dieser Zeit hielt sie sich länger in den USA auf und interpretierte mit ihrer rauchigen Altstimme Klassiker großer Komponisten wie Cole Porter und Duke Ellington.