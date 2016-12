Weiterer Skandal um Aufträge

Die römische Bürgermeisterin Virginia Raggi von der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung kommt aus den Skandalen nicht heraus. Zehn Bauunternehmer wurden wegen Korruptionsverdachts unter Hausarrest gestellt, wie am Montag bekanntwurde. Sie sollen Beamte im römischen Rathaus für Aufträge bestochen haben - diese sollten 20 Prozent kassieren. Die Oppostion forderte umgehend erneut Raggis Rücktritt. Bereits in den letzten Tagen waren Raggi Vertraute in hohen Positionen abhandengekommen - ebenfalls mit Verbindungen zu einem Korruptionsskandal.

