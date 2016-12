Familienbeihilfe: Karmasin will „Koalition der Willigen“

Familienministerin Sophie Karmasin will die Kürzung der Familienbeihilfe für im EU-Ausland lebende Kinder auf Heimatlandniveau in einer „Koalition der Willigen“ weiter betreiben. Bestätigt sieht sie sich durch die jüngsten Aussagen des deutschen Vizekanzlers und SPD-Chefs Sigmar Gabriel, wie sie heute im Ö1-Mittagsjournal sagte.

„Kindergeldgipfel“ geplant

Sie wolle um eine Mehrheit in Europa kämpfen und dafür direkte bilaterale Gespräche führen, so die Ministerin. Anfang kommenden Jahres soll dazu ein „Kindergeldgipfel“ mit Vertretern anderer EU-Länder in Wien stattfinden, den man derzeit vorbereite. Karmasin sieht Deutschland, Dänemark und Irland auf ihrer Seite.

EU-Sozialkommissarin Marianne Thyssen hatte dem Anliegen kürzlich eine Absage erteilt. „Nach geltender Gesetzgebung ist das nicht zulässig“, meinte sie vergangene Woche. Sie wolle „das Fairnessprinzip nicht für ein paar Peanuts opfern“.