Fußball: Leipzig bereit für Superhit in München

In der letzten Runde der deutschen Bundesliga vor Weihnachten kommt es am Mittwoch zum Superhit zwischen Bayern München und RB Leipzig. Erster gegen Zweiter, Rekordmeister gegen Aufsteiger, Tradition gegen neue Finanzkraft: An Geschichten für das mediale „Ballyhoo“ mangelt es nicht. Für den österreichischen RB-Trainer Ralph Hasenhüttl ist es „ein Spiel, das Deutschland elektrisiert“. Mit David Alaba (Bayern), Marcel Sabitzer und Stefan Ilsanker (beide RB) werden dabei gleich drei ÖFB-Legionäre auf dem Platz stehen.

Mehr dazu in sport.ORF.at