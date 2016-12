ÖVP sucht Abgrenzung zur Opposition

Die ÖVP will sich im kommenden Jahr auf die Abgrenzung zur Opposition - vor allem zur FPÖ - sowie auf die Zusammenarbeit mit ihren Bürgermeistern konzentrieren. In der Bundesregierung sieht Vizekanzler und ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner nach der geschlagenen Bundespräsidentschaftswahl die Chance, den Streit abzustellen. Einen Kriterienkatalog für Koalitionen wird es nicht geben.

Die ÖVP habe in diesem Jahr mit Werner Amon einen „Insider“ aus dem Parlamentsklub zum neuen Generalsekretär gemacht und eine Markenkernstrategie erarbeitet, zog Mitterlehner heute bei einem Medientermin Bilanz. Ziel sei es nun, sich von der Opposition abzugrenzen - im Unterschied zur Ausgrenzung, betonte der Parteiobmann.

„Werden keinen Kriterienkatalog entwickeln“

Das sei keine Vorentscheidung über etwaige Koalitionen nach einer Wahl, sondern eine Wettbewerbsstrategie. Würde die ÖVP nun erklären, sie mache eine Koalition mit dem Stärkeren - der FPÖ -, könne sie nur verlieren. Insgesamt erhofft sich Mitterlehner durch die Wählerrückholaktion von der FPÖ ein Erstarken der ÖVP.

Einen Kriterienkatalog für künftige Koalitionen, wie ihn derzeit die SPÖ erarbeitet, plant die ÖVP nicht. Viel eher will man eine inhaltliche Abgrenzung vornehmen, und das sei etwa beim Thema EU nötig, sagte Amon. „Wir werden keinen Kriterienkatalog entwickeln“, so auch Mitterlehner, der von der FPÖ ebenfalls eine fixe EU-Position forderte. Für den Generalsekretär stellt sich die Frage nach möglichen Koalitionen überhaupt erst in eineinhalb Jahren.