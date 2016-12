Football: Raiders-Bann nach 14 Jahren gebrochen

An einem ungewöhnlich kalten Spieltag ist den Spielern und Fans der Oakland Raiders gestern sicher warm geworden: Der Kultclub aus Kaliforniern hat sich erstmals seit 2002 wieder für die Play-offs der National Football League (NFL) qualifiziert und das beim Auswärtsspiel in San Diego mit 50.000 mitgereisten Fans gefeiert.

Was für die Raiders eine Ausnahme darstellt, ist für die New England Patriots hingegen Routine. Sie stehen zum 13. Mal in den letzten 14 Jahren in der Post-Season.

