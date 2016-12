Freundin von Südkoreas Präsidentin weist Vorwürfe zurück

Fast zwei Monate nach Bekanntwerden des Politskandals um Südkoreas vorläufig entmachtete Präsidentin Park Geun Hye hat der Prozess gegen ihre umstrittene Vertraute begonnen.

Die wegen Machtmissbrauchs angeklagte Choi Soon Sil wies vor dem Bezirksgericht in Seoul alle gegen sie gerichteten Vorwürfe zurück, wie südkoreanische TV-Sender berichteten. Ihr Anwalt dementierte, dass sie geheime Absprachen mit der Präsidentin und einem ihrer früheren Sekretäre im Präsidialamt getroffen habe.

Choi ist die Schlüsselfigur in der Affäre, die die konservative Staatschefin das Amt kosten könnte. Die 60-jährige Angeklagte wurde bei der vorbereitenden Anhörung von zwei Wärtern in Gefängniskleidung in den Gerichtssaal gebracht. Sie wolle sich ehrlich dem Verfahren stellen, sagte sie den Berichten zufolge. Seit ihrer Festnahme Ende Oktober war sie nicht mehr öffentlich aufgetreten.

Persönliche Bereicherung und Nötigung

In dem Verfahren muss sie sich vor Gericht auch wegen des Vorwurfs des versuchten Betrugs und der Nötigung verantworten. Die Angeklagte soll ihre langjährige Freundschaft zur Staatschefin genutzt haben, um auf Unternehmen Druck auszuüben, damit diese Geld für ihre zwei Stiftungen geben. Choi soll sich dabei auch persönlich bereichert haben. Park bestritt den Vorwurf der Mittäterschaft.

Die Präsidentin soll ihrer Freundin auch ohne öffentliches Amt erlaubt haben, Einfluss auf die Regierungsgeschäfte zu nehmen. Der Sender Arirang berichtete unter Berufung auf einen Sonderstaatsanwalt, dass es neue Hinweise darauf gebe, dass sich Choi auch in Personalfragen eingemischt habe. Die beiden Frauen kennen sich schon seit etwa 40 Jahren. Choi ist die Tochter des verstorbenen Sektenführers und Förderers von Park, Choi Tae Min.