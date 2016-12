Proteste in Flüchtlingslager auf Chios

Aus Protest gegen die schlimmen Zustände in ihrem wilden Lager und einer angeblich bevorstehenden Rückführung in die Türkei sind Dutzende Flüchtlinge auf der griechischen Insel Chios in einen Hungerstreik getreten. „Wir sind Menschen, keine Tiere“, stand auf Plakaten, die die Migranten heute hielten, berichtete das Onlinenachrichtenportal von Chios, Politis, weiter.

Die Polizei sperrte das Lager von Souda ab, berichteten Augenzeugen. Die meisten Demonstranten sollen aus Afghanistan, Pakistan und nordafrikanischen Staaten stammen.

Seit Tagen ohne Strom, Wasserversorgung schwierig

Im Camp von Souda, das in einem Graben vor der mittelalterlichen Stadtmauer in der Altstadt von Chios liegt, gibt es seit zehn Tagen keinen Strom. Die Reparaturen ziehen sich in die Länge. Auch die Wasserversorgung sei problematisch, erfuhr die dpa aus Kreisen der Polizei weiter.

Auf Chios leben nach Angaben des griechischen Flüchtlingskrisenstabs mehr als 3.800 Flüchtlinge und Migranten, knapp viermal so viele, wie Plätze vorhanden sind. Sie versuchen, Asyl zu beantragen, um nicht in die Türkei zurückgeschickt zu werden.

Ein im April in Kraft getretener Flüchtlingspakt zwischen der EU und der Türkei sieht unter anderem vor, dass alle Migranten, die illegal über die Türkei auf die griechischen Inseln und damit in die EU kommen, zurückgeschickt werden können.