Internationaler Schlepperring in Österreich ausgehoben

Ein türkischer Schlepperring soll in den vergangenen zehn Jahren 10.000 Menschen nach Europa geschleppt und sich dadurch um 15 Millionen Euro bereichert haben. Zehn Personen wurden bereits festgenommen und teilweise auch schon verurteilt, drei führende Mitglieder sind noch flüchtig. Auch ein spanischer Schleppering wurde ausgehoben, hieß es heute bei einer Pressekonferenz in Wien.

In beiden Fällen seien „nicht nur die Schlepper, sondern auch die dahinterliegenden Organisationen aufgedeckt worden“, sagte Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP). Derartige Schlepperorganisationen würden mittlerweile Gewinne lukrieren, die „weit über das Volumen der Suchtgiftkriminalität hinausgehen“. „Wir müssen den kriminellen Elementen die Grundlage ihres Geschäftsmodells entziehen.“ Sobotka forderte einmal mehr die völlige Schließung der Balkan-Route.

Schlepper erleben neuerlich Zustrom

Derzeit würden wieder vermehrt Schleppungen „in Behältnissen wie Güterzüge, Kleintransporte oder Kleinlastwägen“ durchgeführt, so Gerald Tatzgern, Leiter der Zentralstelle im Bundeskriminalamt (BK). Der Experte rechnet auch für das kommende Jahr mit einer erhöhten Flüchtlingsbewegung von Afrika Richtung Europa.

„Die Schlepper nützten besonders dreiste Mittel, um die Menschen nach Europa zu bringen“, sagte Tatzgern. So werden beispielsweise auf der Mittelmeer-Route überfüllte Schlauchboote eingesetzt, die „fast keinen Treibstoff haben“.

In diesem Jahr seien „über das Mittelmeer mehr als 20 Prozent mehr Personen gekommen als im letzten Jahr“, berichtete Tatzgern. In der Europäischen Union sind nach Angaben der Grenzschutzbehörde Frontex in diesem Jahr bisher rund 350.000 Flüchtlinge angekommen.

„Je die Hälfte über die Balkan- bzw. die Mittelmeer-Route“, schilderte der Experte. 9.000 Euro kostet laut Tatzgern eine Schleppung nach Österreich. Im Vorjahr wurden in Österreich 1.100 Schlepper identifiziert, „heuer waren es 230“.