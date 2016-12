UNO schickt Beobachter nach Aleppo

Der UNO-Sicherheitsrat hat per Resolution die Entsendung von Beobachtern in die syrische Stadt Aleppo gefordert. Alle 15 Mitgliedsstaaten stimmten heute in New York für eine entsprechende Vorlage.

Die Beobachter sollen die Evakuierungsaktionen aus dem bisher von Rebellen gehaltenen Ostteil der Stadt überwachen und über die Lage der noch verbliebenen Bewohner berichten.

Russland hatte zuvor mit einem Veto gegen eine französische Vorlage für die Entsendung von Beobachtern nach Aleppo gedroht und einen eigenen Resolutionsentwurf angekündigt.