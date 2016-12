Gericht verzichtet auf Strafe

IWF-Chefin Christine Lagarde ist im Prozess um eine umstrittene Millionenzahlung schuldig gesprochen worden - auf eine Strafe wird aber verzichtet. Der Gerichtshof der Republik sah es als erwiesen an, dass Lagarde als frühere französische Finanzministerin in diesem Fall fahrlässig gehandelt hatte. Ihr droht nun politisches Ungemach: Der Urteilsspruch könnte eine neue Führungsdebatte beim Internationalen Währungsfonds (IWF) auslösen - der Vorstand will „in Kürze“ zusammenkommen.

Lesen Sie mehr …