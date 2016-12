Van der Bellen bei Bures zu Arbeitsgespräch

Der designierte Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat heute Nachmittag Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) getroffen.

Bei dem einstündigen Arbeitsgespräch sei es um innen- und außenpolitische Fragen sowie die Angelobung in knapp einem Monat gegangen, teilte die Parlamentskorrespondenz im Anschluss an das Treffen mit. Die Bundesversammlung solle diese Woche einberufen werden.

Wahlergebnis für Bures „über alle Zweifel erhaben“

„Es ist gut für Österreich und die Demokratie in unserem Land, dass wir nun ein Ergebnis haben, das über alle Zweifel erhaben ist“, so Bures in der Aussendung. Seit dem Ausscheiden von Altbundespräsident Heinz Fischer steht die Hofburg leer. Die Amtsgeschäfte führt derzeit interimistisch Bures gemeinsam mit dem Zweiten und dem Dritten Nationalratspräsidenten, Karlheinz Kopf (ÖVP) und Norbert Hofer (FPÖ).

Bures habe Van der Bellen über die laufenden Amtsgeschäfte und über die noch anstehenden Termine informiert. Im Anschluss stand noch ein Treffen von Van der Bellen mit Bundesratspräsident Mario Lindner (SPÖ) und Sonja Ledl-Rossmann (ÖVP) an. Ledl-Rossmann folgt Lindner im Jänner 2017 als Vorsitzende der Länderkammer nach.

Van der Bellen wird am 26. Jänner von der Bundesversammlung, die sich aus Nationalrat und Bundesrat zusammensetzt, angelobt. Bis dahin wird Van der Bellen weitere Politiker zu Arbeitsgesprächen treffen, morgen unter anderen Staatssekretär Harald Mahrer (ÖVP).