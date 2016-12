Einstimmiger Sicherheitsratsbeschluss

In New York hat sich der UNO-Sicherheitsrat auf die Überwachung der Evakuierung Ostaleppos geeinigt. Das Gremium stimmte am Montag einstimmig für die Entsendung von Beobachtern in die syrische Großstadt. Damit ziehen auch die Vetomächte USA und Russland in der Frage humanitärer Hilfen erstmals seit Langem wieder an einem Strang. Die UNO schätzt, dass sich noch 40.000 Zivilisten in den letzten Rebellenenklaven aufhalten.

