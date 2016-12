Medien: Verletzte bei Schießerei in Zürich

Wie die Schweizer Zeitung „Blick“ auf ihrer Website berichtet, sind bei einer Schießerei in Zürich heute am späten Nachmittag drei Menschen verletzt worden. Unter Berufung auf die Stadtpolizei heißt es weiter, dass der Einsatz gegen den oder die Täter noch laufe. Die Schüsse seien in einem muslimischen Gebetszentrum in der Nähe des Hauptbahnhofs gefallen.