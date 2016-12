Täter war türkischer Polizist

Der russische Botschafter in der Türkei ist am Montag bei einem bewaffneten Angriff in Ankara getötet worden. Nach Angaben des russischen Außenministeriums sei Andrej Karlow im Spital seinen Verletzungen erlegen. Die Schussattacke ereignete sich während einer Ausstellungseröffnung - Videos zeigen einen bewaffneten Angreifer im Anzug. Der Angreifer, ein türkischer Polizist, forderte „Rache für Aleppo“.

