Vertauschte Babys in Graz: Keine Einigung in Sicht

Am Grazer Zivilgericht ist heute der Prozess rund um die angebliche Verwechslung zweier Babys am LKH Graz fortgesetzt worden. Die Betroffenen forderten je 30.000 Euro Schadenersatz, eine Einigung ist nicht in Sicht.

Mehr dazu in steiermark.ORF.at