Drei Verletzte bei Schießerei in Zürich - Täter flüchtig

Bei einer Schießerei in der Nähe eines islamischen Zentrums in Zürich sind heute Abend drei Menschen verletzt worden. Der Täter sei auf der Flucht, teilte die Polizei mit. Ob ein Zusammenhang zu dem Zentrum besteht, war zunächst unklar. Die drei Verletzten wurden laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Passanten hätten die Einsatzkräfte alarmiert.

Zeitung: Tote Person unter Brücke gefunden

Unter einer Brücke in der Nähe des Tatorts wurde laut dem Nachrichtenportal 20 Minuten eine tote Person gefunden. Vor dem Gebäude waren rund 20 Polizisten im Einsatz, mehrere Krankenwagen waren ebenfalls an Ort und Stelle. Der Tatort befindet sich in der Innenstadt in der Nähe des Hauptbahnhofs. Nur wenige hundert Meter entfernt liegt mit der Bahnhofstraße eine der Haupteinkaufsstraßen. Die Polizei sperrte den Tatort ab, wie auf Fotos im Internet zu sehen war.